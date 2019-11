VKW wint nipt van vv Heerenveen

Hiermee staat VKW op de gedeelde vierde plek naast Hoogezand en WVV met 14 punten uit 8 gespeelde wedstrijden.In een gelijkopgaande eerste helft, met een vel Heerenveen, kreeg VKW pas na 15 minuten de eerste kans van de wedstrijd. Toch werd er niet gescoord tot aan de rust. "We zagen dat Heerenveen erg opportunistisch speelde en er hierdoor ruimte voor ons ontstond, dus hebben we onze tactiek aangepast", zo vertelt Meppelink. "We hebben hier een plan op bedacht omdat we wisten dat hier gebruik van moesten maken." Na amper twee minuten spelen in de tweede helft werkte het plan al en was het Anjo Willems die VKW op voorsprong bracht."Uiteindelijk kregen we vlak daarna twee keer de mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar het lukte ons niet om te scoren." Vervolgens was het Heerenveen, dat via een vrije bal die van richting werd veranderd, op gelijke hoogte kwam. Niet veel later was het Thijs Uineken die, vanuit een vrije trap, met zijn linker de eindstand op 1-2 bracht.Volgende week speelt VKW thuis op sportpark 'De Perkenslag' tegen GRC Groningen