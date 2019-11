TOP na rust te sterk voor DOS'46

In een spannende, maar geen goede, eerste helft nam DOS'46 meermaals een voorsprong van twee twee treffers, maar de gasten uit Sassenheim kwamen steeds terug. Met name Nienke Hintzbergen was in de beginfase op dreef met drie treffers.Vijf minuten voor de rust kwam TOP voor het eerst op voorsprong (7-8). Toch ging de thuisclub rusten met een voorsprong door twee prachtige treffers van Max Malestijn en Jelmer Jonker (9-8).De eerste treffer na rust was nog wel voor DOS, maar daarna namen de gasten het heft in handen. De achterstand werd snel ongedaan gemaakt en waar TOP de kansen wel benutte, deed DOS dat niet.DOS'46 miste te veel kansen, Harjan Visscher scoorde maar één keer en te veel spelers gaven niet thuis. In de slotfase liep TOP verder uit en won uiteindelijk ruim, 16-22.Na drie wedstrijden heeft DOS'46 drie punten. Volgende week gaat de ploeg van trainer Pascal Zegwaard op bezoek bij LDODK, dat na drie wedstrijd zes punten heeft en koploper is van de Korfbal League.