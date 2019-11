Inspiratieloos E&O opnieuw ten onder

Een week geleden was Aalsmeer 2 met 32-23 te sterk voor de mannen van Freek Gielen. Ook tegen LIONS 2 maakte E&O een slechte beurt.Na 12-14 bij rust sloeg LIONS 2, het reserveteam van de BENE-Leagueploeg, een gaatje. Via 13-17 stond het tien minuten voor tijd 18-25.Aanvallend maakte E&O een zeer matige en inspiratieloze indruk. In de dekking kregen de Emmenaren geen vat op LIONS 2 en ook beide doelmannen, Bjorn Brachten en Bart Engels, konden het verschil niet maken. Met zijn zesde zorgde Rick Wielage bij 23-27 voor een beetje hoop.Dichterbij dan drie goals kwam E&O in de slotminuten niet. Wielage kwam tot zeven treffers. Dennis Vesters maakte namens de groen-witten zes doelpunten. "Als we niet honderd procent geven zijn we maar een matig ploegje", was de lezing van Gielen na de tijd. "De jongens moeten geloven in hun kunnen."Door het resultaat verliest E&O de koppositie aan Quintus. De rivaal uit Kwintsheul heeft door een 26-24 zege op Tachos een punt meer dan de Drenten.