SVBO kansloos bij koploper

SWZ Sneek heeft nu 20 punten uit 8 duels, terwijl SVBO op 15 punten blijft steken uit 9 wedstrijden."Dat deze ploeg vorig seizoen niet kampioen werd was voor mij al een raadsel", aldus Hegeman. "En dus zijn ze ook dit jaar weer de grote favoriet voor mij. We hadden weinig te vertellen in aanvallend opzicht, maar gaven de goals wel erg gemakkelijk weg."Met de eerste tegengoal kon Hegeman nog wel leven ('dat was een mooie voorzet en prima binnen gekopt'), niet met de tweede. "We kunnen een bal zo wegschieten, maar doen dat niet en vervolgens is er geen enkele druk op de bal waardoor zij die voorzet zo kunnen geven."Dat het bij rust niet 3-0 of 4-0 stond had SVBO te danken aan het ontbreken van scherpte bij de SWZ-spitsen en doelman Lennon Ebeltjes.De tweede helft had volgens beide kampen ook wel schriftelijk afgedaan kunnen worden. Er gebeurde nagenoeg niets meer. SWZ hoefde niet. SVBO kon niet. "We hoeven het ook niet in deze wedstrijden te doen. Als we tegen zo'n ploeg een puntje pakken is dat al een overwinning. Dat zat er vandaag niet in. Daarvoor missen we ook gewoon stootkracht. We hebben geen echte spits."