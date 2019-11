Weghorst verslaat Dost in Bundesliga

Weghorst scoorde in de eerste helft de 0-1. Het antwoord van Dost kwam in de tweede helft, maar de aanvalsleider van Frankfurt stond buitenspel. Geen gelijkmaker dus.De Braziliaan João Victor verdubbelde halverwege de tweede helft de voorsprong van Wolfsburg, dat ruim een helft met tien man moest spelen nadat Marcel Tisserand in de laatste minuten voor rust kort achter elkaar twee gele kaarten had gekregen.Weghorst vierde zijn zesde doelpunt van dit seizoen in de Bundesliga door de bal onder zijn shirt te stoppen. De 27-jarige spits, die dinsdag een half uur mocht meedoen in het Nederlands elftal tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0), liet de wereld daarmee weten dat hij vader wordt.Met twintig punten uit twaalf wedstrijden staat Wolfsburg op de zevende plaats in de Duitse competitie. Frankfurt, de club van spits Bas Dost, heeft drie punten minder. Borussia Mönchengladbach is, ondanks de 2-0 nederlaag bij Union Berlin, nog altijd koploper met 25 punten.