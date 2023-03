Levenslied Jannes populair op uitvaart: 'Mensen halen er kracht uit'

Zijn nummers hebben voor iedereen weer een andere betekenis, vertelt Jannes. Zo kan Zwevend naar 't geluk het goed doen in een uitzinnige vriendengroep, maar ook steun bieden bij minder vrolijke aangelegenheden. "De betekenis en de beleving zijn soms anders. Maar 't gaat erom dat je het voelt."

Wat betreft de meest gedraaide uitvaartmuziek in Drenthe legt Jannes het alleen af tegen Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Andere muziek die het 'bij ons' goed doet zijn Frans Bauer met Trein naar niemandsland, Wia Buze met De roos en de recentere Rollercoaster van Danny Vera.