Positieve geluiden uit Annerveenschekanaal na advies IMG: 'We voelen ons echt gehoord'

De eerste geluiden uit Annerveenschekanaal zijn positief over het advies van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In een pakket voorstellen is opgenomen dat het Drentse dorp voortaan moet worden meegenomen in de zogeheten waardedalingsregeling.

"We zijn aangenaam verrast dat het IMG zo'n pakket aan nieuwe maatregelen heeft neergelegd. Dat is binnen een week na het bezoek van staatssecretaris Vijlbrief", reageert de in Annerveenschekanaal woonachtige Ina Oortwijn. Vijlbrief ging vorige week in gesprek met Drentse bestuurders en inwoners van de Drents-Groningse grensstreek over de gevolgen van gas- en zoutwinning.