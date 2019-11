CSVC schiet met scherp in Onze Club, maar niet op doel

Er was 27 minuten gespeeld in de tweede helft toen de doelman Rogier Assen van CSVC de bal uitschoot, recht richting cameraman Jan Sliep, die op dat moment Dylano Wolbers, speler van Hoogeveen, close in beeld had. Twee seconden later belandde de bal op de camera van Sliep, brak de viewfinder af en schrok de onfortuinlijke cameraman zich een hoedje.Nauwelijks bekomen van de schrik vroeg Sliep zich af of niemand hem had kunnen waarschuwen, maar het ging allemaal veel te snel. Provisorisch werd de viewfinder gerepareerd en kon Sliep toch de wedstrijd afmaken. Doordat er geen doelpunt viel in een slechte wedstrijd, werden er, in de tussentijd dat de camera werd gerepareerd, geen treffers gemist.Na afloop van de wedstrijd bood een geschrokken Assen zijn verontschuldigingen aan. Wat de schade van de camera is, is op dit moment nog niet bekend.