Eric van Oosterhout herbenoemd tot burgemeester Emmen: 'Veel ontwikkelingen op stapel'

Eric van Oosterhout (61) gaat zijn tweede termijn in als burgemeester van de gemeente Emmen. Vanavond is hij in de raadszaal beëdigd door de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Tijdens de ceremonie kon hij rekenen op louter lovende woorden.

"Je maakte zes jaar geleden een transfer van Aa en Hunze naar Emmen", begint Klijnsma, die gelijk refereert aan voetbal omdat Van Oosterhout een groot liefhebber is. "En net als voor profvoetballers geldt, moet je wennen aan je nieuwe team. In dit geval de raad en het college, maar het is hartstikke goed gegaan. Herbenoeming is niet vanzelfsprekend."

"Het is hard werken en je moet je voortdurend spiegelen aan het verwachtingspatroon van de gemeenteraad en de inwoners. Want een paar doelpunten scoren betekent niet onmiddellijk contractverlenging. Het blijkt gewoon dat het Eric goed gelukt is", besluit Klijnsma.

'Traantje weggepinkt'

In de eerste termijn in Emmen van Van Oosterhout passeerden zowel vreugde als verdriet de revue. "Het overlijden van wethouder Bouke Durk Wilms, voormalig wethouder Bouke Arends die moest onderduiken, de problematiek met Wildlands en grote crisissen zoals corona en de oorlog in Oekraïne, wat een toestroom van vluchtelingen opleverde. Dan is er ook nog de energiecrisis", somt wethouder en loco-burgemeester Jisse Otter in zijn toespraak op. "Laten we hopen dat je in je eerste termijn al het zuur hebt gehad. En dat het zoet nu komt."

Anita Louwes, fractievoorzitter van de PvdA en voorzitter van de vertrouwenscommissie sprak namens de raad: "Wie jouw wekelijkse columns leest, weet dat je graag hardloopt of baantjes trekt voordat je naar het gemeentehuis gaat. We genieten wekelijks van je bespiegelingen en herkennen een burgemeester die zich kwetsbaar durft op te stellen en ook een traantje wegpinkt", vertelt ze. "Hij stimuleert verandering en vooruitgang in onze gemeente. Er staan veel ontwikkelingen op stapel, waarin de burgemeester het verschil kan maken."

'Grote vraagstukken'

In zijn eigen toespraak wil Van Oosterhout vooral vooruitblikken. "Ik heb er bewust voor gekozen om door te gaan, want we hebben nog wel wat te doen in Emmen."

Van Oosterhout doelt onder meer op het dichterbij brengen van de democratie naar de inwoners. "Ik zeg regelmatig: hou elkaar een beetje heel. Als we kijken hoe we links en rechts met elkaar zijn omgegaan de laatste tijd, dan is de Tweede Kamer geen voorbeeld voor de lokale politiek", concludeert hij.

"We zijn zeker niet klaar met hier en daar een informatieavondje houden", vervolgt de Emmer burgemeester. Daarbij benadrukt hij wel dat in gesprek gaan met de 109.000 inwoners van de gemeente niet mogelijk is.