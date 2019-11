OCS #10: 'Je moet alert zijn, anders mis je een doelpunt'

"Je moet alert zijn, want anders mis je een doelpunt", zegt Zomer vanuit haar commentaarhokje op het hoofdveld van Elim. Sinds drie jaar is de stem van de dorpeling tijdens thuiswedstrijden van de hoofdmacht te horen."Het is nog wel eens lastig als ze aan de andere kant van het veld een doelpunt maken. Dan vraag je, je af wie van de tegenstander heeft gescoord. Dan moet je wachten tot je het rugnummer goed ziet", legt Zomer uit.Zaterdagmiddag ontvangt Elim in de tweede klasse J hoogvlieger Gramsbergen. "0-1 door een doelpunt van Kelvin Jager", roept Zomer. Het uitpubliek draait zich meteen om naar de omroeper. Het was de nummer 11 van Gramsbergen. "Excuus, nummer 11. David Houtman." Duimpjes worden over en weer uitgewisseld."Je zit hier lekker relaxt", vertelt Zomer glimmend. Ze offert graag haar vrije zaterdagmiddag op voor het bestaan als omroeper. "Voetbal op tv volg ik ook graag. Mijn man is trainer van het tweede van Elim. Een hobby? Ach ja, een hobby."Het portret over Zomer kreeg in de 75ste minuut een vervelende wending. Een speler van Gramsbergen raakte zwaar geblesseerd waarna een ambulance op het veld moest komen. Bij 1-3 werd de partij gestaakt.