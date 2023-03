Emmer restaurant De Drommedaar per direct dicht: 'Het werd uitzichtloos'

Restaurant en wijnbar De Drommedaar in Emmen sluit met onmiddellijke ingang de deuren. Eigenaar Wouter van Liere wilde het etablissement verkopen, maar een overname bleef de afgelopen maanden uit.

Het pand van De Drommedaar deed jarenlang dienst als eetgelegenheid bij de oude dierentuin en later als pannenkoekenhuis tot het in 2012 afbrandde. Tot de sluiting van het park in 2015 was het een kantoorpand.

Met Van Liere aan het roer ging De Drommedaar in december 2018 open als restaurant en wijnbar. In 2021 kreeg het restaurant een onderscheiding en eervolle vermelding van Michelin in de vorm van twee 'bestekjes'. Dat houdt in dat de rapporteurs De Drommelaar waarderen.

'Aan noodrem trekken'

Toch heeft Van Liere besloten het restaurant op te doeken. "Wat begon als een groot en spannend avontuur veranderde in een wilde rit die niet meer stuurbaar werd", meldt de ondernemer in een verklaring. "Helaas heb ik daarom aan de noodrem moeten trekken. Coronasluitingen, personele tekorten in de horeca, fors gestegen kosten op alle vlakken, een energiecrisis die ons allen raakt maar bovenal mijn gezondheid die te wensen overlaat. Het werd uitzichtloos."