Hollandscheveld deelt oorlogsverhalen

In de gemeente Hoogeveen organiseerden Duitse troepen een opleiding voor politieke SS’ers, die verplicht dienst moesten doen bij de Landstorm. Daarvoor werd in oktober 1944 de openbare lagere school naast de Hervormde kerk in Hollandscheveld gevorderd. De pastorie werd het hoofdkwartier van de Nederlandse SS’ers, die de soldaten in de school moesten vormen. Omdat de wachtposten enkele malen werden beschoten, werd besloten tot de razzia’s. Er zijn meer dan 200 namen bekend van mensen die zwaar werden mishandeld, de dood vonden en de trauma’s van directe slachtoffers en hun familie hebben nog tientallen jaren doorgewerkt.

Langs de de wandelroute stonden verschillende personages uit de oorlog. De ‘acteurs’ vertelden verhalen over wat ze hadden gezien en meegemaakt tijdens de oorlog. Bijvoorbeeld het verhaal van de dorpsdokter die overal op zijn motor heen ging, omdat niet alle wegen even begaanbaar waren.Femmy Schonewille uit Hollandscheveld is een uitzondering. Zij vertelt, als zichzelf, het verhaal van haar opa die tijdens een knipbeurt bij de plaatselijke kapper wordt meegenomen door de SS’ ers. Later wordt hij gefusilleerd in de buurt van Apeldoorn. “Hoe ouder ik word, hoe meer ik me voor die tijd ga interesseren. Wat is er gebeurd? En hoe is het allemaal gegaan?”De herdenking is een initiatief van Albert Metselaar. Na al die tijd vindt hij het belangrijk dat er over deze tijd wordt gesproken want in de meeste gezinnen werd niet over de oorlog gesproken. “Nog steeds merk je dat dit verhaal heel veel naweeën heeft. Maar die naweeën hebben ook iets positiefs want mensen kunnen eindelijk hun verhaal kwijt.”