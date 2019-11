Ondernemen in Drenthe: van boomstam tot gebint

Schaafdelen, tafelbladen, gebinten, balken, planken: "Eigenlijk van boomstam tot eindproduct", vat Stefan Wielink de zagerij samen."Twaalf jaar geleden zijn we begonnen", vertelt Wielink. "Toen waren we hoofdzakelijk alleen nog zagerij." Een lastige tijd, maar wel een periode die aanzet om creatief te denken. "We zijn toen langzamerhand begonnen met gebintwerkconstructies." Wielink vertelt dat het een gat in de markt was, wat de zagerij door de crisis heen heeft gesleept.Volgens Wielink is hout ook een heel duurzaam product. "Vanaf het begin, dat we met een boomstam aan de gang zijn, totdat het product klaar is en alles wat daar tussen zit, wordt gewoon volledig gebruikt. Je hebt wel eens afval, maar dat wordt weer brandhout of dat wordt gebruikt als vezel. Eigenlijk het hele cirkeltje is daarvan heel mooi rond." Het meest efficiënt een boomstam gebruiken is volgens Wielink ook de uitdaging.Maar er zijn meer mooie dingen aan hout. "De manier waarop je ermee aan het werk gaat, het product zelf. Maar ook zeker het meehelpen op de vloer zelf. Ik kan er niet gelukkig van worden als ik acht uur per dag achter een computer zit. Daar maak je mij niet blij mee", lacht Wielink.Bekijk hier de hele uitzending: