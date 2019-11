Tentoonstelling Barbizon van het Noorden in Drents Museum vanaf vandaag geopend

"We konden de tentoonstelling goed combineren met familiebezoek en vrij reizen", vertelt meneer Kaper die samen met zijn vrouw vanuit Barneveld naar de expositie komt. "Barbizon, veel impressionistische schilders hebben dat als hoofdthema gehad en dat zijn meestal hele mooie schilderijen."Meneer Kaper schildert zelf ook graag en gebruikt de werken ter inspiratie. Zijn vrouw kijkt liever vooral naar de landschappen alsof ze zelf in de natuur staat. "Eigenlijk is het zo dat deze tentoonstelling Drenthe laat zien zoals je zou willen dat het er nog steeds uit ziet. Maar er zijn al veel dingen verandert. Je moet nu goed zoeken denk ik om al die goede plekjes te vinden. Daarom is het extra leuk dat die dingen in beeld bewaard zijn gebleven."Bezoeker Rob van der Heijden probeert ook de gelijkenissen met zijn eigen perspectief op Drenthe te vinden. "Het is natuurlijk de tijd van de romantiek. Heel veel werken zijn behoorlijk geromantiseerd. Vooral die schilderijen van die hunebedden, die zijn heel pontificaal en gedramatiseerd in beeld gebracht, maar ik herken ook wel dingen zoals die boerderijen en het veenlandschap. Dat zie je er wel in terug."Talitha Quint bezoekt het Drents Museum regelmatig. Ze is vooral geïnteresseerd in het complete verhaal wat de schilderijen samen met de begeleidende tekst vertellen. "De begeleidende tekst en de uitspraken van diverse kunstenaars geven Drenthe duidelijk weer in de 19e en 20e eeuw. Wat betreft de Drentse bevolking, maar ook over het Drentse gebied."Over een paar weken wordt aan de uitgebreide collectie nog een kopstuk toegevoegd. Dan zal ook het schilderij 'Onkruid verbrandende boer uit 1883' van Vincent van Gogh te zien zijn. Quint mist het werk nu nog niet. "Die van Gogh is natuurlijk een aanvulling, maar voor de rest zijn er natuurlijk ook genoeg andere goede schilderijen." Van der Heijden komt er wel voor terug. "Ik vind dat wel bijzonder, zo'n schilderij dat helemaal vanuit New York komt. Ik ben een grote Van-Gogh-fan en die wil ik graag nog wel een keertje zien."