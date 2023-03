Gemeenteraad keurt plan voor zorgwoningen Grolloo goed

De gemeenteraad van Aa en Hunze staat unaniem achter de plannen voor de bouw van twaalf zorgwoningen voor senioren in Grolloo. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering in Gieten.

Het is de bedoeling dat mensen die nu in Grolloo wonen voorrang krijgen op de huurwoningen, zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat. Nu moeten ouderen die zorg nodig hebben nog verhuizen naar verzorgingstehuizen in Rolde of Assen.