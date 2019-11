FC Emmen laat zege glippen in laatste seconde

Sylla Sow was de gevierde man bij de hekkensluiter van de eredivisie. Hij reageerde attenter dan de gehele FC Emmen-defensie na een verre ingooi die in eerste instantie verkeerd werd ingeschat door Keziah Veendorp en daarna door Lorenzo Burnet die zich simpel liet aftroeven door Sow.Een ontgoocheling voor de Drentse club, die de 1-1 overigens volledig aan zichzelf te danken had. Emmen speelde niet overtuigend genoeg en liet zich na de tweede gele kaart (een kwartier voor tijd) van Hans Mulder door tien RKC'ers veel te ver terugdringen. Toch had Emmen genoeg mogelijkheden en kansen het duel te beslissen in de vele omschakelingsmomenten, maar Michael de Leeuw, Sergio Peña, Filip Ugrinic en invaller Ruben Roosken lieten die kansen onbenut.Michael de Leeuw had Emmen na een kwartier nog wel op voorsprong gebracht na een prima aanval via Glenn Bijl en Marko Kolar. Het betekende voor De Leeuw zijn zesde competitiegoal van het seizoen.Dick Lukkien startte met Telgenkamp, Bijl, Veendorp, Heylen, Burnet, Hiariej, De Vos, Ugrinic, De Leeuw, Peña en Kolar. Nikolai Laursen was met griep achtergebleven in Emmen en Michael Chacon zat een wedstrijd schorsing uit.FC Emmen heeft nu 14 punten uit 14 duels. Daarmee staat de ploeg 13e. De voorsprong op de gevarenzone bedraagt drie punten.