Opnieuw grote eierexpositie op Asser Brink: 'Het is een traditie aan het worden'

Enkele tientallen eieren staan op sokkels voor het Drents Museum in Assen. De eieren, elk bijna een meter hoog, zijn versierd door leerlingen van verschillende scholen in en rondom de provinciehoofdstad.

Kunstdocente Karin Kingma begeleidt het plaatsen van de eieren als een militaire operatie. "Voor ons is het de derde keer, en dan twijfel je of je het weer moet doen. Maar dan merk je dat andere mensen zich erop verheugen, dus het is wel een traditie aan het worden."

Extra hard gewerkt

Volgens leerlinge Annefloor van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, hebben zij en haar vriendinnen extra hard gewerkt aan hun ei, omdat ze wisten dat het publiek tentoongesteld wordt. "Tijdens de lessen en na schooltijd moesten we er veel mee bezig."

De meidengroep van Annefloor heeft een eivormig blauw koekiemonster gemaakt. "We wilden natuurlijk goed ons best doen omdat het wel in de stad staat en iedereen er naar wil kijken. Dus we hebben echt ons best gedaan."

'Geen knutselwerkje'

Dat de leerlingen hun best doen, is ook de docente opgevallen. "Dat vinden ze geweldig, die exposure naar buiten toe. En het werk is groot, het is geen knutselwerkje wat in de hoek van de kamer komt te staan. Nee, iedereen mag het zien. Geweldig."

De eieren worden elk jaar hergebruikt voor een nieuwe groep kunstzinnige leerlingen. Deze eieren zijn dus weer anders dan die van vorig jaar, maar er is een uitzondering. Van één ei is een van de jonge kunstenaars in het afgelopen jaar overleden. "Toen belde de basisschool, 'hebben jullie dat ei nog?' Gelukkig stond-ie er nog. Mooi dat we dat nu weer kunnen tentoonstellen. En als de tentoonstelling voorbij is gaat-ie weer terug naar de basisschool, het Kompas."