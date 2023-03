Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Schoonhoven kun je zaterdagavond genieten van een wandeling in het prachtige natuurgebied rond het dorp. Organisator IVN wil stilstaan bij de kwetsbare natuur in Nederland. Vanaf 19.00 uur wordt er in groepjes aan de wandeling begonnen. Tijdens de tocht kun je ijsvogels, ganzen, eenden, vissen en andere flora en fauna aan het water zien. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden.