Let op glimmende oogjes: reeën in de war door zomertijd

'Reeën hebben een paar dagen nodig om zich aan te passen'

Hoe komt dat? Volgens Van Dijk omdat reeën gewoontedieren zijn. "'s Ochtends en 's avonds gaan zij op pad om te eten. Een uur voor zonsopkomst tot in de schemering steken zij over, op zoek naar een veilige plek voor overdag. Dan verstoppen zij zich voor mensen om te rusten en te herkauwen. Wanneer de schemering weer intreed, gaan ze zich weer verplaatsen."

Daarbij zijn de dieren volgens Van Dijk cultuurherkenners. Zij herkennen de gewoontes van mensen. "Daarom steken ze over op momenten dat er minder verkeer is en het dus veiliger voor hen is. Het gaat zelfs zo ver dat zij in een bos herkennen dat honden verplicht aan de lijn moeten lopen. In dat geval zitten de reeën helemaal niet ver van de wandelpaden vandaan, omdat ze zich veilig voelen."

Ook aan de zomertijd zullen de reeën zich snel aanpassen. "Binnen drie tot vier dagen zullen zij hun gedrag veranderen, om ongelukken te voorkomen", weet de woordvoerder. Tot die tijd zullen automobilisten beter moeten opletten. "Vooral op provinciale wegen met veel bomen langs de weg en op andere wegen buitenaf. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat er wild in de buurt is, want wild is overal om ons heen."

"Je kunt een ree in het donker herkennen aan zijn witte kontje dat opdoemt in je koplampen of glinsterende ogen die weerspiegelen. Daar kun je op anticiperen", vervolgt ze. "Beter nog is langzamer rijden. Wanneer je zestig kilometer per uur rijdt, heb je meer kans om wild te herkennen langs de weg en te reageren als er een dier oversteekt."

Start van het reeënseizoen

Ook na de start van de zomertijd blijft het opletten voor de dieren. Want na de periode die reeën nodig hebben om te wennen aan onze gewoonten, beginnen zij met het verstoten van hun jongen. Daarna begint in mei de bronsttijd, waarbij de bokken achter de geiten aangaan en er regelmatig uit het niets een ree de weg overspringt.

Wat als je toch een ree aanrijdt?

Uiteindelijk kun je nooit een ongeluk met een dier voor honderd procent voorkomen. Schiet er een ree vlak voor je de weg op? "Hou je stuur dan recht en wijk niet uit", waarschuwt Van Dijk. "Want langs deze wegen staan vaak bomen en daar wil je niet tegen eindigen."

Mocht je toch wild aanrijden, dan ben je verplicht om de politie te bellen. Die schakelt vervolgens de Faunabeheereenheid Drenthe in, waar een valwildcoördinator het dier eventueel verlost uit zijn lijden en teruggeeft aan de natuur.