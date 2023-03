Gemeenten Zuidwest-Drenthe proberen instrumenten Scala te redden

"We hopen de instrumenten te behouden", dat is wat wethouder Mark Tuit tijdens de raadsvergadering in Hoogeveen donderdagavond liet weten. Hij reageert daarmee op een grote wens van docenten die bij Scala werken.

Het kunstencentrum heeft het faillissement aangevraagd. Inmiddels is een curator aangesteld die over de geldzaken gaat. Binnenkort sturen de gemeenten in Zuidwest-Drenthe, waarin Scala actief is, samen een brief richting de toezichthouder om te kijken of de instrumenten toch nog te redden zijn.

'Situatie complex'

Of er gehoor kan worden gegeven aan de wens van het behouden van de instrumenten blijft gissen. Docenten vrezen dat de blokfluiten en schildersezels door het faillissement in de verkoop belanden. Wat eenmaal weg is blijft weg denkt de groep.

Ze hopen op het tegenovergestelde, zodat het materiaal beschikbaar blijft als er een andere invulling komt van het buitenschools cultuuraanbod. Hoe dat wordt ingevuld, wordt nu nog onderzocht.

"Ik ben voorzichtig met concrete toezeggingen doen, maar dat we de brief met het verzoek gaan sturen kan ik bevestigen", aldus Tuit. "Laat er geen misverstand ontstaan, ook wij als college voelen de urgentie", vervolgt hij. De situatie is volgens de wethouder echter wel complex. "De curator is namelijk aan zet, daar hebben we niks over te zeggen helaas."

Achtergrond

De gemeenten Westerveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Steenwijkerland (Overijssel) draaien per april de geldkraan dicht. Dat betekent dat Scala de buitenschoolse muziek-, kunst- en cultuuractiviteiten niet meer kan uitvoeren.

Bekend was al dat Scala in de zomer op zou houden te bestaan, maar nu de gemeenten besluiten de subsidie binnenkort stop te zetten valt het doek maandag al en ontstaat er een cultuurvacuüm. Met het failliet gaan van Scala komt het zwartste scenario uit zeggen de docenten. "Voor de huidige leerlingen en voor toekomstige leerlingen." Het personeel zegt 'diep geraakt en verslagen zijn' door de snelheid waarmee het einde nadert.

Emoties

Dat bleek ook uit een betoog van Gertjan Rutgers, die namens de docenten van Scala kwam inspreken tijdens de raadsvergadering. "Ik ben al bijna 38 jaar actief voor de organisatie. De emoties onder de docenten zijn hoog opgelopen de afgelopen week. De klap is nog groter nu het faillissement een feit is."

De meeste docenten die bij Scala werken doen dat vooral als zzp'ers. Nu het kunstencentrum eerder wegvalt ontstaat er dus een gat. De leraren hadden graag gezien dat het lesjaar door zou lopen tot de zomer. Daarna zouden ze met een eigen toekomstplan komen om de lessen voort te zetten op een andere manier. Aangezien het seizoen nu al stopt, komt dat proces in een stroomversnelling.

Toekomstplan

In het plan zijn de docenten bezig om als twee collectieven van zzp'ers lessen in muziek, dans, theater/musical, beeldend en media aan te bieden in de gemeenten. Een groep gericht op Hoogeveen en De Wolden, de andere groep gericht op de andere drie gemeenten. Dezelfde docenten, maar niet meer onder de vlag van Scala.