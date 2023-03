Appartementen in fysiopraktijk Meppel, met focus op deelauto's voor meer groen

Massages, revalidaties en fysiotherapie. Sinds 1989 was dit de waan van de dag in een kantoorgebouw, net buiten het centrum van Meppel. Daar zat namelijk Fysiotherapie De Commissaris, genoemd naar de straatnaam. Maar de praktijk is verhuisd en dus staat het pand leeg.

Daar is nu nieuwe invulling voor bedacht. De verwachting is dat het kantoorpand niet meer ingevuld gaat worden met bedrijven. Het plan is daarom om er nu 30 huurappartementen in te realiseren. Om het gebouw heen komen nog eens acht woningen. Het gaat om zes rijtjeswoningen op de parkeerplaats van de voormalige fysiotherapie en twee woningen op een stuk braakliggend grond naast het kantoorgebouw.

Deelauto's

Dat er gebouwd gaat worden op de parkeerplaats, betekent automatisch minder parkeerplekken. De gemeente schat in dat er 64 parkeerplaatsen nodig zijn om alle nieuwe bewoners een plek te geven voor hun auto. Met het gegeven dat er ruimte is voor 65 parkeerplaatsen lijkt dat dus wel goed te zitten.

Maar de gemeente en de projectontwikkelaar Jong projectontwikkeling van de woningbouwplannen gaan voor minder parkeerplaatsen. Ze zetten namelijk in op het gebruik van een deelauto. Op het terrein komen twee deelauto's te staan, zodat er acht parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Dat willen ze, om zo ruimte te maken voor groen. "Omdat groen bijdraagt aan een prettig woon- en leefklimaat, hittestress tegengaat en bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad", is de mening van de gemeente en Jong projectontwikkeling.