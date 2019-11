Drenthe Toen - Seizoen 2 #12: Een dagboek in de oorlog en een historisch verantwoord erf

In deze podcast van Drenthe Toen horen we over een Joodse Emmenaar die voordat hij om het leven werd gebracht in Auschwitz in 1942, zijn dagelijks leven in Emmen tijdens de bezetting bijhield in een dagboek. Ook meer over Drentse Sinterklaasgebruiken. En we gaan op bezoek op een historisch verantwoord erf.

RTV Drenthe podcasts Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

- Boek met dagboekaantekeningen uit de oorlog. Israël Jakobs, een joodse Emmenaar, was ambtenaar. Hij hield een dagboek bij over zijn leven als Jood in Emmen.- Aaldert Oosterhuis duikt in de oude kranten. Deze keer een steen en beenrubriek, waarin geklaagd en gereageerd wordt op misstanden in de maatschappij. Een ingezonden brief over 'de nood in Drenthe', de armoede in de Drentse veengebieden.- In een RONO-radio programma horen we boer Pol vertellen over het hoe en waarom van Sinterklaas.- Over de WMD in Beilen. Een excursie naar het verleden met onder andere Ger Ekemans.- Henk Nijkeuter en Abel Darwinkel over Drentse Sinterklaasgebruiken. Waarom gaan we aan de ene kant terug naar de bisschop, uit de derde of vierde eeuw, en grijpen we aan de andere kat naar gebruiken die 150 jaar oud zijn?- In 1914 valt het Duitse leger België binnen. Een grote vluchtelingenstroom komt op gang. We gaan naar het tastbare bewijs van de aanwezigheid van Belgische vluchtelingen in Veenhuizen.- Op zoek naar boerenerven van toen. We gaan op bezoek bij een historisch verantwoord erf.- De jeugdherinnering van Wiebe Kruier, voorgelezen door Robbert Oosting. Vandaag over de irritaties tijdens het koeien melken.Gerben Dijkstra - uitgever en auteurSimon Dorst - medewerker WMDGer Ekemans - medewerker WMDHeilien Tonckens - tuin- en landschapsadviseurHenk Nijkeuter - literatuurhistoricusAbel Darwinkel - schrijverKees Timmerman - voormalig geschiedenisleraar en vrijwilliger bij het gevangenismuseumSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.