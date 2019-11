Podium voor Kevin Hoekstra in marathonvierdaagse

Met de negende plaats in Enschede, de tweede plaats in Utrecht en de vierde plaats in Hoorn reed hij een uiterst regelmatig klassement.De overwinning vanmiddag in Groningen ging naar Erik-Jan Kooijman. Hij pakte in zijn eentje een ronde voorsprong op het peloton en mocht daarom twee ererondes rijden.De overwinning in het eindklassement ging naar Gary Hekman. Hij won de eerste drie wedstrijden en was vanmiddag in Groningen ook de snelste in de sprint van het peloton en daarmee werd hij tweede achter Kooijman.Imke Vormeer uit Meppel eindigde op de tiende plaats in het eindklassement over vier dagen. Na twee tweede plaatsen in Enschede en Utrecht eindigde ze in Hoorn en Groningen in de achterhoede.Het eindklassement bij de vrouwen ging naar Marijke Groenewoud.