Emmen - JOS/Watergraafsmeer tijdelijk gestaakt nadat supporter 'Zwarte Piet' roept

Aflevering 12 van Onze Club

Volgens bestuurslid Gerry Hoff ontstond er daarna 'het nodige tumult', maar was er geen sprake van een massale vechtpartij. "De wedstrijd heeft een kwartier stilgelegen. Daarna is de rust weer hersteld."Dit gebeurde uitgerekend vandaag, in het weekend dat er een landelijke protestactie was tegen racisme in het voetbal. Veel clubs in alle divisies stonden na de aftrap van de wedstrijd een minuut stil, als statement om stil te staan bij racisme en discriminatie. Directe aanleiding was het incident bij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior van vorige week waarin voetballer Ahmad Mendes Moreira van de Rotterdammers het slachtoffer was van racistische leuzen van Den Bosch-supporters.Hoff baalt flink dat het incident plaatsvond. "De supporter heeft zichzelf bij ons gemeld. Hij is daarna direct verwijderd van het sportveld. Wij hebben onze excuses aangeboden bij JOS. Dit is volstrekt onacceptabel."Volgens het bestuurslid past het incident niet bij de club. "Wij zijn juist een club waar iedereen zichzelf mag zijn. We hebben allemaal spelers op deze vereniging met verschillende achtergronden. We hebben snel gehandeld, de excuses zijn geaccepteerd en de wedstrijd is uitgespeeld. Meer kun je als club niet doen."De supporter heeft wel zijn excuses gemaakt. Volgens Hoff paste de reactie totaal niet bij de fan. "Het is iemand van wie je het absoluut niet verwacht. Hij is er zelf ook erg van geschrokken."De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Malcolm Esajas opende in de 34ste minuut de score. Raphael Ngendakumana maakte in de de tweede helft de gelijkmaker. Door het gelijke spel staat vv Emmen nu op de veertiende plek in de Hoofdklasse A.