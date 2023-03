Klaas Bosma (PVV) niet naar Provinciale Staten ondanks voorkeursstemmen

Het Emmer PVV-raadslid Klaas Bosma heeft besloten niet in Provinciale Staten te gaan zitten. Het besluit van Bosma betekent dat Bert Vorenkamp zijn zetel in het Drents Parlement behoudt.

"Ik heb vanmorgen overleg gehad en gezegd dat ik besloten heb de zetel niet te accepteren", zegt de fractievoorzitter uit Emmer-Compascuum. "Het is volledig mijn eigen besluit geweest en volgens mij het beste voor de partij."

Bosma zegt de zetel in het Drents Parlement niet te kunnen combineren met zijn functie als fractievoorzitter in de raad van Emmen. "Daar ligt mijn hart en mijn prioriteit", zegt hij. "Bovendien is het jammer als de jarenlange kennis en ervaring van Bert Vorenkamp als Statenlid verloren zou gaan."