FC Assen na 'domme' rode kaart onderuit tegen Asser Boys

Aflevering 12 van Onze Club

Door de nederlaag blijft FC Assen met vier punten de hekkensluiter. De verschillen met de andere clubs in de gevarenzone blijven echter beperkt. Asser Boys draait door het resultaat prima mee in de subtop. De ploeg van trainer Jan Anne van der Heide staat zesde en heeft bovendien twee duels minder gespeeld dan de eerste vijf van de ranglijst.Asser Boys kwam na een klein kwartier op voorsprong op sportpark de Hoogspanning. Robert Termohlen werkte een lange voorzet op bekeken wijze in de verre hoek. Het doelpunt deed de wedstrijd als kijkspel geen goed. Het spelniveau daalde flink en kansen waren spaarzaam.Op slag van rust kwam FC Assen verrassend op gelijke hoogte. Thomas Gelling passeerde keeper Marvin Bodde met een uithaal vanaf de kop van het strafschopgebied. De gelijkmaker gaf de thuisclub een flinke dosis zelfvertrouwen. FC Assen was in de eerste fase na de pauze de bovenliggende partij en was enkele keren in de buurt van een nieuwe treffer.Na een rode kaart voor Kubbeh na een kopstootbeweging zag de equipe van trainer Germain Beck een goed resultaat alsnog verdampen. Mark Koops schonk Asser Boys de volle buit door een kwartier voor tijd raak te koppen uit een hoekschop."Een domme rode kaart", baalde Beck na afloop. "We hebben in een paar weken al drie keer rood gepakt. Daar baal ik echt van. Je dupeert gewoon je elftal."