Aan alle onzekerheid een einde: herbouw hotel Witteveen van start

De eerste paal voor hotel Het Witte Veen is de grond in. Bijna een jaar na een allesverwoestende brand in Witteveen kunnen de eigenaren weer vooruitkijken.

Op 23 april 2022 slaan de vlammen metershoog uit het rieten dak van het hotel aan de K. Brokweg even buiten het dorp. Een schoorsteenbrand. Zo'n 3,5 uur hebben brandweerkorpsen uit Zweeloo, Schoonoord, Hoogeveen, Zwinderen en Westerbork nodig om het vuur te blussen. In de wijde omgeving zijn grote rookwolken te zien. De 45 gasten en het personeel blijven ongedeerd, maar hotel Het Witte Veen is compleet verwoest. De familie Boer, eigenaar van het hotel, is hun nering en hun woning kwijt.

"We hebben afgelopen jaar hemel en aarde bewogen om het hotel te herbouwen", blikt Robin Boer, zoon van de eigenaren, terug. Maar dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. "Een maand geleden kregen we de bouwvergunning, maar daarmee was de financiering nog niet rond. Gelukkig kregen we daar twee weken geleden ook groen licht voor."

Verzekering dekt een deel van de nieuwbouwkosten

De familie Boer denkt goed verzekerd te zijn tegen brand. Maar al snel wordt duidelijk dat een nieuw hotel duurder is dan het bedrag dat de verzekering voor het honderd jaar oude afgebrande pand uitkeert. Er wordt onder meer een crowdfunding opgezet en daarna blijft het puzzelen.

"De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen", weet zoon Robin. "De verzekering was gebaseerd op het oude gebouw en de bijgebouwen. Het was niet berekend op nieuwe technieken als warmtepompen en zonnepanelen. Daarom moeten we meer investeren dan dat we uitgekeerd krijgen."

Uiteindelijk krijgt de familie Boer het voor elkaar. De crowdfunding is een enorme steun in de rug, daarnaast krijgen ze hulp van een externe ondernemer. Bovendien springen ondernemers uit de regio bij, zodat de familie snel weer een inboedel heeft en het personeel tijdelijk elders aan het werk kan.

Klaar voor de toekomst

Mede dankzij de hulp staat er volgend jaar weer een hotel net buiten Witteveen. Een hotel met 26 kamers dat klaar is voor de toekomst. "Het gebouw moet energieneutraal worden", zegt eigenaar Albrecht Boer. "Eigenlijk willen we helemaal van het gas af, maar daarvoor zijn we afhankelijk van andere partijen. Dat is nog even afwachten, maar het ziet er goed uit. Het wordt heel mooi."