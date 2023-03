Acht jaar cel en tbs voor seksueel misbruik jonge kinderen op camping Echten

Een 40-jarige man uit Hoogeveen is in hoger beroep voor het seksueel misbruiken van zes jonge meisjes veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het openbaar ministerie (OM) eiste twee weken geleden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De man werd vorig jaar in mei door de rechtbank in Assen veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hiertegen ging de man in hoger beroep.

Kinderporno op telefoon

De Hoogevener misbruikte de kinderen vanaf 2018 tot het moment in juni 2021, waarop hij werd aangehouden. Twee zusjes vertelden hun ouders wat er was gebeurd tijdens een logeerpartij bij de man en zijn toenmalige zwangere partner op de camping in Echten. Op de telefoon van de man ontdekten de agenten kinderporno.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat zes meisjes in de leeftijd van 5 tot 13 jaar door hem waren misbruikt. In vijf gevallen was er sprake van seksueel binnendringen. Een van de slachtoffers was de dochter van een vrouw uit Roermond. De vrouw maakte kinderporno van haar eigen kind voor de man. De Limburgse moest van de rechtbank in Assen vijf jaar zitten voor haar daad. Ook zij ging in hoger beroep.

Tot inkeer gekomen

De Hoogevener was in de gevangenis tot inkeer gekomen, zei hij twee weken geleden tegen de hogere rechters in Leeuwarden. Hij accepteert nu de tbs-maatregel en vindt dat hij aan zichzelf moet werken. Maar om eerst nog vele jaren in de gevangenis te moeten zitten, vond de man te gortig. Het hof hield meer dan de rechtbank in Assen rekening met de verminderde toerekenbaarheid van de man, door de stoornissen die hij heeft.