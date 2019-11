vv Hoogeveen koploper na winst op SJC

Aflevering 12 van Onze Club

De hoofdklasser heeft op de ranglijst nu twee punten voorsprong op nummer twee Hollandia.Trainer Nico haak was vooral blij met de eerste helft. "We hebben daarin goed gespeeld. Vooral de eerste treffer was echt een teamgoal. Daar mogen wij allemaal erg trots op zijn. Het enige wat ik mij ploeg kan verwijten is dat wij niet meer treffers hebben gemaakt."In de tweede helft scoorde SJC nog 1-2, maar daar bleef het bij. "De eerste periode na rust stonden wij flink onder druk. Daarna hebben wij nog flinke kansen gemist op 1-3. Ik had niet echt meer het idee dat de gelijkmaker nog zou vallen", aldus Haak.De koppositie zorgt bij Haak nog niet voor extra emoties. "We zijn goed onderweg, maar op dit moment is de stand nog niet heel veel waard. We moeten nog de nodige wedstrijden spelen."