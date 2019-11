Advocatenbaas bedenkt oplossing voor problemen rechtsstaat

Met name de situatie binnen de rechtbank Noord-Nederland baart hem zorgen. In oktober stapte de president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, op na berichten over een angstcultuur binnen de organisatie.In een toespraak bij de installatie van onder andere acht nieuwe rechters en het nieuwe Hoofd Officier van Justitie sprak hij zijn zorgen uit. "Ik heb geprobeerd om scherpe kritiek te verpakken in milde termen tijdens dat feestje. Er is veel mis." De interne strubbelingen die spelen bij de rechtbank Noord-Nederland zijn slechts een deel van het probleem. "Maar wel een groot deel. Het werk van de nu opgestapte president Van de Schepop werd van binnenuit gesaboteerd, dus of haar opstappen zo veel zin heeft weet ik niet", zo zegt Geene."De onwil om de samenwerking tussen de rechtbanken van Friesland, Drenthe en Groningen in een arrondissement Noord-Nederland door te zetten zorgt voor problemen. Dat frustreert de kwaliteit van de rechtspraak."Geene geeft aan dat de advocatuur daar last van heeft. "Rechters zijn teveel met zichzelf bezig, en met het afbreken van het noordelijke arrondissement. Ze zijn onderdeel van het probleem, en als ze niet willen meewerken aan de reorganisatie dan gaat het fout.""De politiek roept incidenteel, als een soort verkiezingsstunt, steeds om allerlei acties en maatregelen om de problemen binnen het OM, bij de politie, bij de rechtbanken te verhelpen. Zonder dat er wordt nagedacht over hoe, wat en door wie. Dat wordt over de schutting gegooid en zorgt zo voor een enorme vertraging in de rechtsgang." De Deken ziet een oplossing in de vorm van een Adviesraad voor de Rechtsstaat. "Samen met advocaten, het Openbaar Ministerie, politie etcetera, om de rechtsstaat vlot te trekken.""De sleutel voor de oplossing zit in het feit dat we allemaal een publieke taak hebben. We staan allemaal ten dienste van de samenleving, de burger en de veiligheid. Ook advocaten zijn er om ervoor te zorgen dat we een hygiënische rechtsstaat hebben waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn rol, dat transparant doet, en uitleg geeft over hoe en waarom we dingen doen die we doen. En dat gebeurt veel te weinig."Rob Geene wil als nalatenschap, als hij straks met pensioen is, een oplossing bedenken. "Daarom wil ik een platform bedenken waarbinnen we bespreken en bedenken hoe we met elkaar het beste die publieke belangen kunnen dienen. En dan niet experimentjes met de rechtbank, zonder de advocaten, niet alleen met de advocaten die moeten worstelen met de sociale advocatuur die het moeilijk heeft, niet alleen dat het OM en de politie alleen met zichzelf bezig zijn, maar samen met elkaar."Het hele gesprek met Rob Geene kun je terugluisteren in de Podcast van Cassata.