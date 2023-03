Asser evenementencentrum Pand17 heeft nieuwe uitbater

Verschillende buurtbewoners waren niet blij met de uitbreidingen van Pand17. De buurt klaagde over lawaaioverlast sinds Anjema de scepter zwaaide in het centrum. Uit angst voor geluidshinder door meer evenementen bij het Asser horecabedrijf begonnen ze een petitie. Anjema probeerde de kou daarna met een bewonersavond uit de lucht te halen. Maar de toezegging dat er geen overlast meer zal zijn, kon niet gedaan worden.

Door onenigheid over de bedrijfsvoering gingen Aprisco en Anjema in oktober vorig jaar uit elkaar. Met Grunopark is er nu een nieuwe uitbater voor Pand17 gevonden. De grondlegger van het familiebedrijf is Piet Swieter, voormalig volleybalinternational.