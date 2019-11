Dick Lukkien: Waardeloos dekt niet eens de lading

FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop hevig teleurgesteld over de verloren punten in Waalwijk. "Waardeloos dekt niet eens de lading", aldus de oefenmeester die na de gelijkmaker in de laatste seconde lang voor zich uit bleef staren vlak buiten de catacombe.

FC Emmen laat zege glippen in laatste seconde

