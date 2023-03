Politie houdt met getrokken wapens vijf mensen aan in centrum Assen

Vijf mensen zijn in de buurt van De Nieuwe Kolk in Assen aangehouden door agenten met getrokken wapens. Het vijftal leek vanuit een auto met een vuurwapen te zwaaien.

"Dat ziet er heel spannend uit op een vrijdagmiddag in het centrum van Assen", beseft een woordvoerder van de politie. "Maar dat is nu eenmaal de procedure als er een mogelijk vuurwapen in het spel is."