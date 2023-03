Hof wil meer onderzoek naar 'onwettige dealtjes' in Meppeler drugszaak

De Rijksrecherche moet bekijken of het politieonderzoek in de Meppeler drugszaak Maggiora wel volgens de regels is verlopen en er geen oneigenlijke dealtjes door het Openbaar Ministerie (OM) zijn gemaakt met één van de verdachten. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vrijdag beslist.

De zaak werd eerder deze week aangehouden, nadat de advocaten het hof vroegen onderzoek in te laten stellen naar mogelijk gesjoemel door het OM in deze zaak. Hierover heeft het hof vandaag beslist.

De waarheid moet volgens de advocaten van de vijf verdachten, die in deze zaak in hoger beroep zijn gegaan, boven tafel komen. De 39-jarige hoofdverdachte Saied H. kreeg eerder door de rechtbank in Assen een celstraf van acht jaar opgelegd. De 33-jarige Meppeler Ivo J., die in de periode 2013 tot en met september 2017 direct naast de leider stond, kreeg 'slechts' drie jaar cel, omdat hij wel een boekje open wilde doen over de werkwijze binnen de groep.

Strafvermindering in ruil voor informatie

Volgens de advocaten is de Meppeler gematst, nadat het OM het met hem op een akkoordje gooide. Hij kreeg strafvermindering als hij ging praten. Zelfs zijn toenmalige advocaat zou door het OM zijn betaald. In oktober vorig jaar werd officier van justitie Henk Mous tijdens een zitting voor het gerechtshof in Leeuwarden hierover ondervraagd.

De advocaten beschikken over app-verkeer waaruit zou blijken dat Mous J. strafvermindering voorstelde in ruil voor meer informatie over andere (drugs)onderzoeken. J. was de boekhouder van de Meppeler drugszaak. De gegevens stonden op J. zijn laptop en bendeleden waren afgeluisterd.

Tape in kluis

Het OM mag in een strafrechtelijk onderzoek een deal sluiten met een verdachte, maar dan moet dit wel transparant verlopen. Dat gaat dan via een kroongetuigenregeling. Volgens de advocaten ging Mous dit, buiten de verdedigers om, regelen met J. en werd de Meppeler mogelijk in zijn verklaringen beïnvloed en gestuurd door het OM.

Mous kwam in oktober met een opname van een gesprek met J, dat hierover zou gaan. De tape lag in een kluis opgeborgen. Die opname is nu toegevoegd in het dossier en op schrift uitgewerkt. Drie maanden geleden werd J. opnieuw door het hof in een gesloten setting gehoord. Volgens de verdediging bleek hieruit dat de nummering van de verhoren niet juist was, waardoor alles moeilijker te controleren blijkt.

Aangifte tegen de politie

Sanne Schuurman deed als één van de advocaten bij het College van procureurs-generaal (het hoogste bestuur binnen het OM) in maart aangifte tegen de politie van valsheid in geschrifte. Hij verzocht dat de Rijksrecherche onderzoek zou doen. "Wij kunnen niet in alle bestanden kijken, wij kunnen niet alles achterhalen. Dat kan de Rijksrecherche wel", zei Schuurman eerder deze week tegen de hogere rechters in Leeuwarden.

Het College wilde de aangifte niet opnemen en vond dat het hof hierover moet beslissen. Het gerechtshof vindt het wel belangrijk dat dit onderzoek er komt. Daarnaast bepaalden de hogere rechters ook dat de inmiddels gepensioneerde Frits van Straelen als toenmalige hoogste baas van het OM onder ede op zitting moet worden gehoord.