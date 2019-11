Drenthe trok deze zomer veel minder toeristen die bleven slapen

In de zomermaanden kwamen er 328.000 toeristen naar Drenthe. We hebben het dan over mensen die blijven slapen in een hotel, B&B of op een camping, dagjesmensen tellen dus niet mee.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In juli en augustus van dit jaar kwamen om precies te zijn 266.000 Nederlanders in eigen land vakantie vieren in Drenthe. 62.000 toeristen kwamen van over de landsgrenzen.Een jaar eerder beleefde Drenthe een topjaar. In de zomermaanden overnachtten er toen 415.000 gasten in onze provincie.In de provincies Gelderland en Zeeland trekken in de zomermaanden de meeste gasten naar de campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties. Drenthe vormt een mooie middenmoter met de zevende plek. In Flevoland, Groningen en Utrecht bleven opvallend weinig toeristen slapen.Nederlandse logiesaccommodaties trokken tijdens de zomermaanden bijna 10 miljoen gasten, 420 duizend (4,4 procent) meer dan dezelfde maanden een jaar eerder. In totaal waren deze gasten goed voor bijna 35 miljoen overnachtingen, bijna 2,5 miljoen (7,6 procent) meer.De huisjesterreinen lieten de grootste groei zien van het aantal gasten en overnachtingen. Deze ontwikkeling zette zich in september door. Dit meldt het CBS bij de presentatie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019.