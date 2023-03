Sloot aan medailles voor Drentse mbo'ers

Naast de zilveren medaille voor vmbo-leerlingen Anna Nusse en Isa Jouwsma van Terra Emmen, zijn ook nog vier Drentse mbo-leerlingen in de prijzen gevallen tijdens Skills the finals in RAI Amsterdam. Het Drenthe College mocht twee zilveren en twee bronzen medailles mee naar huis nemen.

In totaal deed het Drenthe College mee met zeventien leerlingen, waarvan acht de finale haalden.

Zilver

In de categorie autotechnicus greep Jarno Braam het zilver. Hij strandde achter en leerling van ROC Midden Nederland, maar wist iemand van ROC Nijmegen achter zich te laten. Ook was er zilver voor het Drenthe College in de categorie stukadoor.

Finley Prins sleepte het eremetaal binnen. Hij liet ene collega van het Summa College achter zich, maar moest in een leerling van het ROC van Twente zijn meerdere erkennen.

Brons

Brons voor het Drenthe College was er in de categorien elektrotechnicus gebouwen en juridisch dienstverlener. In de eerste haalde Justin Vos het brons, achter Thom Oosterbos en Bob Smakman.

In de categorie juridische dienstverlening haalde Marlies Nijmeijer namens het Drenthe College brons. Zij moest een leerling van ROC van Twente en een leerling van Summa College voor zich dulden.

'Supertrots'

Janny Gerrits van het Drenthe College gaf eerder deze week al 'supertrots' te zijn op alle zeventien afgevaardigden die namens Drenthe College naar Amsterdam gaan. "Nog nooit hadden waren het er zoveel", glundert ze. "Aan autotechnici, stukadoors en schilders is een chronisch tekort. Dat het mbo deze vakken op de kaart zet, dat is heel gaaf."

Landelijke wedstrijd

Skills Heroes zijn landelijke teamvakwedstrijden voor laatstejaars mbo'ers. Deelnemende leerlingen krijgen hier een podium om hun talenten te laten zien.