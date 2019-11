Keziah Veendorp: We roepen het over onszelf af

FC Emmen laat zege glippen in laatste seconde

Dick Lukkien: Waardeloos dekt niet eens de lading

Toch staken alle spelers van de Drentse club de hand in eigen boezem, ook Dennis Telgenkamp en Keziah Veendorp die beide een prima duel speelden. Telgenkamp behoedde kort voor de 1-1 zijn ploeg nog fantastisch op een schot van Vente. Veendorp werd uiteindelijk nog wel de schlemiel omdat juist hij onder de bal doorging die daarna werd binnengetikt door Sow."We roepen het over onszelf af", oordeelde Veendorp. "We krijgen met 11 man tegen de tien van RKC zoveel vrije ballen, corners en ingooien tegen. Of we de zege dan ook niet verdienen? Dat weet ik niet, want aan de andere kant hebben we genoeg momenten gehad waarin we het hadden kunnen uitspelen en de 0-2 hadden kunnen maken."Telgenkamp dacht vandaag de nul te houden, maar moest dus alsnog capituleren. "Dit is waardeloos. Ik heb geschreeuwd wat ik kon om iedereen zo goed mogelijk neer te zetten. Zoveel gaven we niet weg, maar na de rode kaart deden we het niet goed. Dit voelt als verliezen."