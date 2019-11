Duel VAKO 2 uitgesteld, VAKO 1 profiteert: Steenbergen goudhaantje

De 12e uitzending van Onze Club

De 33-jarige Steenbergen speelt zijn wedstrijden sinds dit seizoen in het tweede elftal, maar omdat het duel van dat team tegen Forward 3 werd verplaatst naar donderdag gaf de spits gehoor aan het verzoek van trainer Richard Poortman om mee te doen met de hoofdmacht.Met Steenbergen bleek VAKO veel completer dan het tot nu toe was in de 3e klasse B, waarin maar één zege werd behaald tot nu toe. Toch waren de eerste kansen voor HSC, maar de thuisclub had het vizier niet op scherp. Kort voor rust was de eerste kans van VAKO wel raak. Steenbergen stond op de goede plek na goed voorbereidend werk van de snelle Andre Manzeza.Kort na rust scoorde Bendt uit een hoekschop de 1-1, maar daarna trok VAKO het duel naar zich toe. Via Stefan Hondeveld werd het razendsnel na de gelijkmaker 1-2 en toen Manzeza twintig minuten voor tijd opnieuw Steenbergen bediende was het duel gespeeld: 1-3. TIm van Huffelen was attent bij een slecht getimede terugspeelbal en maakte keurig de vierde VAKO treffer.In dezelfde 3e klasse B deed Gieten opnieuw goede zaken. Na de monsterzege van vorige week op eigen veld tegen FVV werd gistermiddag knap gewonnen van nummer 3 Muntendam. Het werd 2-6 voor de rood-witten die daarmee de 3e plek overnemen.Jarno Hoiting was op dreef voor de ploeg van trainer Rolf Veneboer. Hij zorgde voor de helft van de Gieter produktie. De overige treffers werden gemaakt door David Modderman, Florian van der Heide en Atal Amini. Gieten heeft nu 19 punten uit 9 duels. Dat zijn er zes minder dan koploper Peize.Peize boekte de achtste zege van het seizoen. Het werd 2-1 tegen Actief uit Eelde. De gasten kwamen nog wel op voorsprong door een treffer van Julius van der Hilst, maar door Frank Darwinkel (voor rust) en Koen Helder (in de tweede helft) pakte Peize toch weer de zege.Peize staat na negen duels op 25 punten in de 3e klasse B en wordt gevolgd door Forward met 22 uit 9. Dan volgt Gieten met 19 punten. VAKO staat nu net boven de degradatiestreep met zes punten.