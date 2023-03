Busje vol fietsen gaat vannacht vanuit Roden naar Oekraïne

Stichting Oost-West Kontakten maakte vanmiddag een feestje van het inladen van tientallen fietsen in een kleine vrachtwagen bij de gemeentewerf in Roden. Want het was een prestatie die het vieren waard was: de stichting had gehoopt om 70 tot 80 fietsen in te zamelen en het werden er 230.

Chauffeurs die de lange rit naar Oekraïne al vaker reden kregen oorkondes uitgereikt, evenals de fietsenmakers die kosteloos fietsen herstelden waar nog iets aan mankeerde. Wethouder Alex Wekema kwam ook even langs om de initiatiefnemers een hart onder de riem te steken en van een presentje te voorzien.

Te veel voor een auto

Klein probleem: de ingezamelde fietsen passen niet allemaal in die kleine vrachtwagen. Maar volgens voorzitter Geert Wolters zijn alle fietsen hier op 5 april weg. "We zijn in contact met iemand die met een lege vrachtwagen van Nederland naar Oekraïne zou gaan. Die gaat de rest van de fietsen vervoeren. Ik heb er vertrouwen in dat de rest van de fietsen dan richting Oekraïne gaat."

Wolters is erg te spreken over de kwaliteit van de fietsen. "Het zijn goeie fietsen. Mensen hebben soms een elektrische fiets gekocht en kwamen erachter dat het schuurtje te klein was. Ik ben er heel blij mee dat ze hun oude fiets aan ons hebben gegeven."

Geen openbaar vervoer

De stichting staat in nauw contact met het Rode Kruis in Oekraïne om af te stemmen waar behoefte aan is. Eerder was dat kleding en aggregaten en nu dus fietsen. "Die zijn nodig omdat de wegen in het noorden van Oekraïne kapot zijn gereden door de tanks. Er zijn ook veel bussen die gebruikt werden voor het openbaar vervoer kapot geschoten. De bussen die er nog waren zijn naar het front gebracht om troepen te vervoeren. Maar mensen moeten wel vanuit dorpen naar de stad om bijvoorbeeld medicijnen op te halen. Die afstanden zijn soms best wel groot. Vandaar deze fietsen."

Ook is het nog gelukt om drie kubieke meter educatief speelgoed in de auto te proppen voor twee weeshuizen. En nog een aggregaat. Of er in de toekomst nog andere spullen richting Oekraïne gaan kan Wolters nu nog niet zeggen. "We wachten even af waar behoefte aan is."

Urenlange rit

Om twee uur vannacht gaat de vrachtwagen rijden. Of drie uur, maar vanwege het terugzetten van de klok in verband met het overgaan op zomertijd maakt dat ook niet veel uit. "Een uurtje op zo'n lange rit van 2.000 kilometer scheelt niet zoveel", aldus Wolters.

Henk-Jan Hofman van de stichting laat een wit vel met rood kruis zien dat hij achter de voorruit gaat plaatsen. "Dat scheelt misschien wel een uur bij de grensovergang."