Schrijver Pim Lammers genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs

Dat maakte Frits Spits vandaag bekend in het radioprogramma De Taalstaat. De prijs voor het mooiste kinderboek van het jaar wordt dit jaar voor de 36e keer uitgereikt. Dit gebeurt op 8 april, in hetzelfde programma.

Ik Denk Dat Ik Ontvoerd Ben is een bundel vol gedichten over de bijzondere band en gevoelens tussen familieleden in traditionele of juist heel moderne families. Het boek stond recent hoog in de bestsellerlijst, nadat de in Norg opgegroeide Lammers zich terugtrok als dichter voor de Kinderboekenweek.