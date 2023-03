Geheime ontmoetingsplekken in de Koloniën van Weldadigheid verder onderzocht

Vooronderzoek vertelt Nel al iets over geheime ontmoetingsplekken. Het sterrenbos in Frederiksoord bijvoorbeeld was zo'n plek waar paupers elkaar stiekem opzochten. Maar er zijn er meer. Denk bijvoorbeeld ook aan het moerasgebied ten zuiden van de tuinbouwschool waar zomers gezwommen werd, zo blijkt uit persoonlijke herinneringen, persoonlijke archieven en uit bijvoorbeeld het jaarboek van de Tuinbouwschool.

Ontworpen ontmoetingsplekken

Daar zijn in de loop der tijd ook ontworpen ontmoetingsplekken bijgekomen zoals het dorpshuis in Wilhelminaoord dat in 1915 door de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht. Het was een van de eerste dorpshuizen van Nederland en met name bedoeld voor de avondschool en ontspanning. "Ook die plekken zijn belangrijk, het zit toch in het geheugen van het landschap."

Om een compleet beeld te krijgen zal Nel zich op nog meer persoonlijke verhalen richten uit het veld. In de vorm van brieven, fotoalbums en andere bronnen hoopt ze vele jaren later nog aan informatie te komen van de afgelopen tweehonderd jaar. "Vanuit het perspectief van de kolonisten, de opzichter, de kinderen. Op die manier kunnen we meer inclusief kijken naar het landschap. Je voegt dan veel meer toe aan bepaalde erfgoedwaardes."

'Het is relevant om te voorkomen dat je iets doet wat helemaal niet past'