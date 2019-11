Verkeersregelaars zwepen verkeer op bij rotonde Gieten

Vrijwel dagelijks staat het verkeer ter hoogte van de rotonde, waarbij de N33 en de N34 met elkaar worden verbonden, een tijdlang vast. "Eigenlijk is de N34 een beetje ten onder gegaan aan zijn eigen succes. De weg is helemaal opgewaardeerd en daardoor bundelde het verkeer beter dan we hadden verwacht, zodat we eerder last hebben van de hoeveelheid verkeer", legt Marinus Pasjes, projectleider van de N34, de problemen uit.Vooral in deze tijd van het jaar loopt de extra reistijd door drukte op de rotonde flink op. "Tijdens de eerste spits nadat de klok een uur was teruggezet ging het mis. Het is minder lang licht en het regent vaker. Dat zorgt voor langere files", zegt Pasjes."We kiezen er voor om in de donkere maanden voor de Kerst het verkeer iets meer te te geleiden. Ze zwepen als het ware het verkeer op, om te zorgen dat je de rotonde vrij op kan rijden. Het zorgt voor een winst van maximaal vier, vijf minuten in de ochtendspits."De verkeersregelaars keren in de avond niet terug, omdat het dan te druk is. 's Ochtends trekt het verkeer voornamelijk van het zuiden naar het noorden, 's avonds komt al dat verkeer weer terug."We regelen het verkeer alleen aan de zuidelijke kant. Vanaf het noorden lukt dat niet omdat het aanbod wat daar kruist veel te groot is", aldus Pasjes. "Als we het verkeer daar wel zouden proberen te regelen, krijgen we juist grotere files. Vandaar dat we alleen in de ochtendspits actief zijn."Pasjes beseft dat de inzet van de verkeersregelaars geen definitieve oplossing is voor het verkeersprobleem. "Het is slechts een methode om het verkeer gedurende deze periode iets beter te laten doorstromen. Normaal gesproken kruis je dit soort wegen eigenlijk met een klaverblad, maar de situatie is hier wat lastiger. Gieten en Eext liggen dichtbij evenals enkele waardevolle gebieden."Volgens Pasjes moet een zogeheten milieueffectrapportage uiteindelijk leiden tot een keuze om de rotonde aan te pakken. "En dat gaat dan weer ruimtelijk uitgewerkt worden tot een bestemmingsplan." Dat traject zal echter meerdere jaren in beslag nemen.