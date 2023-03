Evgeniy Levchenko opent Bevrijdingsfestival Drenthe

In dat speciale college spreekt Levchenko over de oorlog in zijn geboorteland Oekraïne. Hij is geboren in Kostjantynivka in de oblast Donetsk in dat land. De situatie in Oekraïne past bij het thema 'Leven met oorlog' van dit jaar. "Levchenko kan daar als geen ander over spreken", laat de organisatie weten.