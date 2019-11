Ronde van Drenthe schikt zich naar wensen politie

"Ik ben opgelucht. De toekomst van de Ronde van Drenthe hing aan een zijden draadje", zegt voorzitter Femmy van Issum. "Met de hulp van de burgemeesters Lohuis van Hoogeveen en Out van Assen zijn we in goed overleg tot deze oplossing gekomen", zegt Van Issum.Voor dit jaar kondigde de politie al aan dat ze twintig procent minder mensen kunnen leveren bij wielerkoersen. Voor volgend jaar wordt de inzet zelfs gehalveerd. Volgens Van Issum maakt de Ronde van Drenthe gebruik van zo'n twintig politiemensen per koers.Door de beperkte politie-inzet sneuvelden er elders al wat koersen. Een alternatief is klassiekers en etappekoersen te vervangen door 'rondjes rond de kerk'. Op een afgesloten terrein achter hekken is er geen politie-inzet nodig.Ook wordt er gekeken of er motorrijders opgeleid kunnen worden tot professionals. "Daar wordt nu over gesproken. De cursus kost 650 euro per persoon. Er wordt gekeken of er dan bijvoorbeeld acht professionals mee kunnen rijden in een koers die voor een deel het werk van de politie kunnen overnemen. Maar dat is een behoorlijke extra kostenpost. De vraag is wie dat moet gaan betalen", licht Van Issum toe.De startplaats van de Ronde van Drenthe rouleert. Na Emmen en Zuidwolde is dit jaar Assen aan de beurt. De finish is geheel volgens traditie in Hoogeveen. Dit jaar niet aan de Alteveerstraat maar aan de Raadhuisstraat bij het gemeentehuis.vrijdag 13 maart: Drentse Acht van Westerveldzaterdag 14 maart: Profronde van Drenthe herenzondag 15 maart: Woman's World Tour