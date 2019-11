Davina Michelle maakt jubileumeditie Muziekweekend Pesse compleet

"Ik denk dat we een superprogramma hebben voor 2020", zegt organisator Jack Reinders trots. "Een band als Kensington staat op alle grote festivals, zelfs op Pinkpop. Dan is het wel grappig dat je ze weer naar Pesse haalt. Verder zie je André Hazes bijna niet in de regio en staat Edwin Evers meestal in het theater."Het Muziekweekend Pesse begon aanvankelijk in een aardappelloods. "Daar zijn we uit ons jasje gegroeid", blikt mede-organisator Gerbrand Takens terug. "Toen zijn we naar een locatie gegaan waar een grotere tent kon staan. Dat was op een heel spannende plek, want achteraf bleek dat daar heel zwaar geschut van defensie stond. Uit nood zijn we aan de Hendrik Reindersweg terechtgekomen. Maar het is een heel mooi groot terrein. Het is eigenlijk alleen maar beter geworden."De 20ste editie van het Muziekweekend Pesse is volgend jaar op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei. Op 18 januari start een speciale voorverkoop voor mensen uit de regio. "Vorig jaar stonden 800 man in de rij. Daar gaan we deze keer dik overheen", verwacht Reinders.