Waarom grijpt een wolf zoveel schapen?

Kans op een roedel wolven in Drenthe?

Vijf vragen aan Hans Hasper, regiocoördinator Drenthe van de organisatie Wolven in Nederland, die alle wolvenmeldingen en -waarnemingen bijhoudt."We moeten het DNA-onderzoek afwachten. Eens per maand is er DNA-onderzoek bij de universiteit van Wageningen. Over ongeveer een maand wordt bekend of het om een wolf gaat. De kans is groot dat het een wolf was, want de schapen hebben allemaal een keelbeet, dat is typerend voor de wolf.""Een wolf kan dagen zonder voedsel, dus als hij de kans heeft om te eten dan propt hij zich helemaal vol. Als schapen een omheining om zich heen hebben, kunnen ze nergens heen. Een wolf grijpt er dus nog eentje en nog eentje, als het tóch voorradig is... De wolf legt dan een voorraadje aan.""Na het verzamelen van het DNA moeten de dode schapen zo snel mogelijk verwijderd worden. Anders leer je de wolf om weer terug te keren. Maar waarschijnlijk komt 'ie niet terug, vooral zwervende wolven pakken schapen. Ze zijn op doortocht en dan is een schaap een makkelijke prooi.""Daar zijn geen schapen gepakt. De gevestigde wolven weten precies waar de herten en de zwijnen zijn en voeden zich daarmee. In zo'n situatie wordt er een enkel dier gepakt, de andere dieren kunnen vluchten.""We hoeven ons niet druk te maken. Er zijn hier zo weinig wolven. In Duitsland zijn er meer dan vijfhonderd en daar is geen enkel incident geweest. Jonge dieren kunnen wel eens uit nieuwsgierigheid dichterbij een woonomgeving van mensen komen, maar zodra ze in de smiezen hebben dat er mensen zijn, gaan ze weer weg."