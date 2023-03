Drenthe Toen-podcast: Sake Elzinga, een van de twee fotografen van Kamp Westerbork

Het gesprek met Sake Elzinga wordt in twee delen op Radio Drenthe uitgezonden in het geschiedenisprogramma Drenthe Toen. Zondagmiddag van 12.00-14.00 uur, via de podcast en Uitzending Gemist. De tentoonstelling door en over 'de fotograaf van Westerbork', samengesteld door Sake Elzinga, is vanaf 31 maart te zien in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.