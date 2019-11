AH Zuidlaren druk met verhuizen: 'Ik voel me blij en trots'

Supermarkteigenaar Hendrikse zit middenin een verhuizing. De Stationsweg is definitief verleden tijd, de toekomst ligt op het terrein van de vroegere Prins Bernardhoeve.Het kostte hem bloed, zweet en tranen, vanwege een slepende juridische strijd tegen de gemeente. Maar Hendrikse zette door en won. Hij mag er in elk geval voor vier jaar een supermarkt vestigen, zo kwam hij overeen met de gemeente. En die is meer dan twee keer zo groot als de oude winkel aan de Stationsweg.Hendrikse heeft er een pand neergezet van 1.800 vierkante meter vloeroppervlak met 120 parkeerplaatsen voor de deur. Op de oude plek was dat ruim 750 vierkante meter, met slechts 17 parkeerplaatsen op eigen terrein. "Ja, we gaan er geweldig op vooruit", glundert Hendrikse, als hij langs de nieuwe gevulde schappen loopt.Met man en macht wordt in de nieuwe winkel gewerkt aan de inrichting. Nog drie dagen, dan moet alles klaar zijn. Want donderdagmorgen is de grote opening. Ondertussen moeten vaste AH-klanten het even zonder winkel stellen.De nieuwe schuifdeuren bij de hoofdingang zijn nog buiten bedrijf. Voor de deur wordt nog hard gewerkt aan anti-ramkraakpalen. Drie heel stevige ijzeren palen, diep in de grond gegoten in beton, moeten het dievengilde ervan weerhouden om met een auto de gevel te rammen. Want er zit ook een geldautomaat. Hendrikse schrikt van de krappe driehoeksopstelling. "Je moet straks slalommend met de boodschappenkar de winkel in, niet handig, dus dat wil ik graag anders", vraagt hij de mannen.De gymschoenen komen ook uit de auto, want de supermarktbaas moet ook de handen uit de mouwen steken. "Het was vanmorgen op mijn telefoon ook al spitsuur. Dit zijn hectische tijden. Maar ik doe het graag. We hebben hier jaren op gewacht."Hendrikse hoopt dat na vier jaar de Albert Heijn een vaste waarde is op het PBH-terrein. De gemeente Tynaarlo wil er uiteindelijk maar één supermarkt voor de toekomst vestigen, en er zijn meer kapers op de kust. Zo wil ALDI uit Annen weg, en die heeft daarom ook al een bod gedaan op het terrein. Hendrikse hoopt niet dat het ontaardt in een felle concurrentiestrijd. "Ik denk dat we er met z'n allen wel uit komen."Of hij er niet bang voor is, dat hij met AH uiteindelijk toch geen blijvertje is op de nieuwe locatie? "Daar maak ik me nu niet druk om. Eerst alle aandacht op de nieuwe winkel, en dat alles op tijd klaar is. Voorlopig zitten wij hier vier jaar, en wat mij betreft voor altijd", lacht hij.