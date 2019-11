Asser raadslid is getuige van ‘horrorscène’ met gedode schapen

In Anderen, Hooghalen, Eext en Grolloo zijn de afgelopen dagen 23 dode schapen gevonden . Het zal nog een maand duren voordat DNA-onderzoek duidelijkheid geeft of een wolf de schuldige is.Hendrikse fietste zaterdagochtend samen met een fietsmaatje in de omgeving van Gieten. Op een gegeven moment stopten ze. "Wat we zagen was de afloop van een horrorscène die zich die nacht had afgespeeld. Her en der lagen schapen bloedend en aangevreten in het weiland. Sommige schapen leefden zelfs nog!", schrijft het Asser gemeenteraadslid.Ze dacht meteen aan een wolf. "Een loslopende hond kon dit onmogelijk gedaan hebben. Er zijn maar zeer weinig honden die zoveel schapen kunnen doden en die in zo’n groot gebied meerdere keren toeslaan", redeneert ze. Dat van sommige schapen de ingewanden zijn opgegeten, versterkt haar mening. Ook wijst ze op meldingen van dode schapen in onze provincie en in Friesland. "Het is overduidelijk dat er minimaal één wolf actief is."Het CDA-raadslid vraagt aan gedeputeerde Henk Jumelet of er informatie moet komen over hoe er moet worden gereageerd als je een wolf tegenkomt.Ook vraagt ze zich af of boeren hun vee kunnen beschermen tegen het dier en of zij hier ondersteuning voor kunnen krijgen van de provincie. Bijvoorbeeld om hekken te plaatsen. Maar die ondersteuning komt er voorlopig niet, laat de provincie aan RTV Drenthe weten."Er is pas sprake van subsidie als een wolf zich heeft gevestigd. Dat is in Drenthe nog niet het geval. Er is geen subsidie zolang het om een rondzwervende wolf gaat. Een wolf moet zich minimaal een half jaar bevinden in een bepaald gebied om gevestigd te zijn. Als er een gevestigde wolf komt in Drenthe, komt er een subsidieregeling", aldus de provincie.De provincie ziet verder niet toe op de bescherming van schapen door eigenaren. Dat is een taak van de schapenhouders zelf.