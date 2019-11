Werkstraf voor stelend stel uit Nieuw-Buinen

De man rekende vorig jaar in januari de boodschappen niet af in een supermarkt in Groningen. Dit jaar in juli deed hij dit opnieuw. Nu in een supermarkt in Emmen en samen met zijn vriendin.Een maand later nam de man in Assen een dure jas uit een winkel mee. Het detectiepoortje ging af. De verkoper rende de man achterna. De Nieuw-Buinen gooide tijdens de vlucht de jas in de bosjes. De man werd door de verkoper ingehaald en aangehouden.Het stel werd uiteindelijk op 11 september in Annen opnieuw betrapt op een winkeldiefstal. De twee namen twee pakjes sigaretten mee uit een supermarkt. Ze werden buiten tegengehouden.